Baseball: Reggio Emilia sorride nella domenica di Serie A

Termina il nono turno valido per la Serie A 2024 di baseball, massimo Campionato che ha visto oggi la conclusione della Regular Season per ciò che concerne i gironi B, D ed E.

Nel raggruppamento B è da segnalare il pareggio della capolista Collecchio, uscita vittoriosa dalla gara-1 contro Settimo (5-16), salvo poi perdere gara-2 per 3-2. Si dividono la posta anche Verona e Milano, con gli scaligeri che hanno firmato il successo per 2-7 nella prima sfida, non riuscendo poi ad arginare il cameback dei meneghini, vittoriosi per 11-5 in una clamorosa gara-2. Nel girone D domenica a due facce anche per Godo. I romagnoli infatti dopo aver ceduto alla Fiorentina per 4-2, si sono riscattati vincendo gara-2 0-4.

Nel girone E tutto semplice per la prima della classe Reggio Emilia, autrice di un doppio successo ai danni di Senago risolto 3-9 e 1-12. Cade invece l’inseguitrice Codogno che niente ha potuto contro Ciemme cedendo il passo per 14-0 e 3-2. Una vittoria per parte infine per Catalana e Torino: bene i sardi in gara-1 (4-3), mentre in gara-2 sono saliti in cattedra i piemontesi vincendo 3-11.

La Serie A tornerà il prossimo 5 luglio. Di seguito le classifiche aggiornate.

CLASSIFICHE SERIE A BASEBALL

Girone A – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 BOL

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 18 9 0 .667 0 1 PAR

PARMACLIMA BASEBALL 18 9 0 .667 0 1 RSM

SAN MARINO BASEBALL 18 9 0 .667 0 4 MAC

HOTSAND MACERATA 14 13 0 .519 4 5 GRO

BIG MAT BSC GROSSETO 1952 7 20 0 .259 11 6 BBC

NEW ENERGY GROSSETO 6 21 0 .222 12

Girone B – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 COL

CAMEC COLLECCHIO BASEBALL 17 3 0 .850 0 2 VER

TECNOVAP VERONA 12 8 0 .600 5 3 POV

PLATFORM-TMC POVIGLIO 9 9 0 .500 7 4 MOD

COMCOR MODENA 7 11 0 .389 9 5 SET

SETTIMO 5 11 0 .313 10 6 MIL

MILANO 1946 6 14 0 .300 11

Girone C – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 ROV

ITAS MUTUA ROVIGO 14 6 0 .700 0 2 CRO

FARMA CROCETTA 12 8 0 .600 2 3 RIM

NEW RIMINI 11 8 0 .579 2.5 4 CAG

CAGLIARI 8 12 0 .400 6 5 RON

GEREON Engineering NBP RONCHI 7 12 0 .368 6.5 6 PAD

PADOVA BSC 7 13 0 .350 7

Girone D – NAZIONALE

# Squadra W L T PCT GB 1 NET

NETTUNO 1945 19 1 0 .950 0 2 GOD

GODO BASEBALL 13 7 0 .650 6 3 ATL

ATHLETICS BASEBALL 12 8 0 .600 7 3 FIO

LUPI AUTO FIORENTINA 12 8 0 .600 7 5 LIN

LIONS DOLPHINS NETTUNO BASEBALL 4 16 0 .200 15 6 PAU

PADULE BASEBALL 0 20 0 .000 19

Girone E – NAZIONALE