Baseball: Bologna non fallisce in casa e batte San Marino, è accoppiata in testa nel girone A

Con la vittoria di questa sera, l’UnipolSai Fortitudo Bologna, che al Gianni Falchi supera San Marino per 3-2, piazza un colpo importante per la classifica del girone A al penultimo turno. Accade, infatti, che ora le due squadre siano pari in classifica, con un primo posto che le vede a quota 17-8 con ancora due duelli reciproci da mettere assieme.

Grande protagonista del match il partente bolognese Eduar Lopez (5IP, 3H, 2BB, 4K), ma anche la difesa in un confronto che per vari inning non ha visto i sammarinesi poter far breccia in alcun modo tra le maglie dei quasi sempre attenti bolognesi.

Il primo punto lo porta Agretti, che su battuta di Gamberini difesa male da San Marino porta a casa l’1-0 a favore dell’UnipolSai. Il tutto già nell’inning d’apertura. Segue, nel terzo, un singolo a destra di Martina che vale il 2-0. Nel quarto arriva anche Agretti a far scaturire il 3-0 in favore della Fortitudo.

Con l’uscita di Lopez e l’ingresso di Herrera, San Marino riesce a dare segnali buoni: lo fa con Pieternella che, da singolo al centro, consente (sugli sviluppi anche di un precedente lancio pazzo) ad Angulo di siglare il 3-1. Ci sarebbe materiale anche per il 3-2, ma Dobboletta elimina Alvarez mentre sta per finire il giro del diamante. Il 3-2 arriva comunque, con un doppio di Ferrini all’ultima ripresa, ma Diaz e Angulo non riescono a completare l’opera.