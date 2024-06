Baseball: bene San Marino e Bologna nel venerdì di Serie A. Parmaclima cade con la BBC

San Marino e UnipolSai Bologna brillano nel venerdì dedicato alla Serie A 2024 di baseball in un anticipo interamente incentrato sul raggruppamento A, meglio conosciuto come il girone delle big.

San Marino nello specifico ha inaugurato la serie contro Macerata imponendosi con il risultato di 5-9, maturato grazie a due big inning. Nel primo turno infatti gli uomini di Wilfredo Amaro Uzcategui hanno messo a referto cinque sigilli, per poi prendere il largo nel quinto con altri quattro punti consolidando così la leadership nel gruppo.

Bene poi la seconda della classe Fortitudo, squadra che ha avuto la meglio sulla BSC Grosseto per 6-0 in un match risolto nel terzo inning. Da segnalare poi la clamorosa vittoria della BBC Grosseto, capace di superare Parma per 1-3 inguaiando così gli avversari, arrivati alla loro quarta sconfitta consecutiva.

La Serie A di baseball tornerà domani, sabato 8 giugno.