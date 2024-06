ATP Stoccarda, Matteo Berrettini torna in semifinale! Solido successo in due set su Duckworth

Matteo Berrettini continua la sua marcia al ritorno in campo. Un’altra prestazione solida per il giocatore romano che supera con il punteggio di 6-4, 7-5 il qualificato australiano James Duckworth e raggiunge le semifinali dell’ATP 250 di Stoccarda, che l’ha visto trionfare nel 2019 e nel 2019 e nel 2022. Adesso in semifinale domani c’è uno tra Musetti e Bublik e questo successo gli consentirà di partecipare anche al Queen’s la prossima settimana grazie a uno special exempt (esentato dalle qualificazioni essendo ancora impegnato in Germania).

Berrettini parte meglio del suo avversario in risposta: già nel primo game arriva al 30-30, sull’1-1 si porta 0-30 e sbaglia un rovescio abbastanza facile sul 15-30 e nel quinto game finalmente il break è maturo: sulle prime due palle break Duckworth se la cava con servizio e dritto, ma sulla terza chance non può nulla, con Berrettini che si difende alla grande e trova gli ultimi centimetri di campo con il rovescio in slice. Un break che viene amministrato senza troppi problemi fino alla fine del set, se non un game leggermente più complicato, il sesto, che finisce ai vantaggi.

Anche nel secondo set è sempre il giocatore romano a rendersi più pericoloso in risposta: nel terzo gioco arriva ai vantaggi, nel quinto gioco va 0-40, ma Duckworth è molto bravo ad annullare le palle break concesse, servendo anche una seconda sul 30-40 molto aggressiva. Anche Berrettini rischia qualcosa sul 2-3 15-30, ma si salva anche grazie a una brutta volée sbagliata dall’australiano. Game dopo game la tensione sale per il giocatore aussie: tre errori di dritto gravi sul 5-5 e break nel momento opportuno per Berrettini. L’azzurro non trema neanche nel game conclusivo e chiude il match, approdando in semifinale.

Una prestazione fantastica da parte di Berrettini al servizio: ben 13 ace e l’89% di punti vinti con la prima di servizio (33 punti su 37), nessuna palla break concessa. L’azzurro ha vinto ben 13 punti su 18 discese a rete.