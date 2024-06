ATP Stoccarda, Bublik l’avversario di Musetti ai quarti. Draper e Tiafoe rispettano il pronostico

Seconda giornata del torneo ATP di Stoccarda, il debutto della stagione su erba. L’Italia sorride con Lorenzo Musetti, che raggiunge i quarti dopo il successo con Dominik Koepfer, mentre il torneo perde il padrone di casa Alexander Zverev, che ha scelto di non partecipare per recuperare dalle fatiche dell’Australian Open.

L’avversario del ragazzo di Carrara sarà Alexander Bublik: il kazako, terza testa di serie del seeding, ha avuto la meglio su Hamad Medjedovic, delfino di Novak Djokovic, in una partita a due facce, con il serbo spazzato via nel primo set e che è riuscito a fare partita pari nel secondo, cedendo soltanto al termine del tiebreak.

Nella parte alta del tabellone invece sono confermati i pronostici con Frances Tiafoe e Jack Draper che si affronteranno ai quarti. Per lo statunitense una partita combattuta ma risolta in due set contro Yannick Hanfmann, mentre il britannico, solitamente animale da erba, ci mette tre set per superare lo statunitense Marcos Giron. Per l’Italia non è finita, con Matteo Berrettini che scenderà in campo domani con Denis Shapovalov.

ATP STOCCARDA, RISULTATI 12 GIUGNO

L. Musetti b. D. Koepfer 6-7 7-6 6-3

F. Tiafoe b. Y. Handmann 7-5 7-6

A. Bublik b. H. Medjedovic 6-1 7-6

J. Draper b. M. Giron 6-4 3-6 6-3