ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: Humbert vince il derby con Fils, avanti Griekspoor e Brouwer

Si delineano i primi quarti di finale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sull’erba olandese i padroni di casa si sono esaltati come già accaduto nelle edizioni precedenti. Il campione in carica Tallon Griekspoor continua nella sua difesa del titolo, superando in due set l’americano Mackeznie McDonald con il punteggio di 6-3 7-6.

Griekspoor dovrà aspettare per conoscere ancora il suo prossimo avversario, visto che il match tra Aleksandar Vukic e Karen Khachanov è stato interrotto per pioggia. L’australiano era avanti di un set (6-4) e stava per chiudere in suo favore anche il secondo (5-3).

Un altro neerlandese protagonista quest’oggi è stato Gijs Brouwer. Il numero 232 del ranking sta vivendo davvero un sogno e ha superato brillantemente in due set un esperto dell’erba come Adrian Mannarino in due set con il punteggio di 6-3 6-3.

Continua il suo cammino anche Ugo Humbert. Il francese, testa di serie numero tre, ha superato nel derby transalpino il connazionale Arthur Fils in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e mezza di gioco.

RISULTATI ‘S-HERTOGENBOSCH 2024 (12 GIUGNO)

Brouwer (Ned) b. Mannarino (Fra) 6-3 6-3

Griekspoor (Ned) b. McDonald (Usa) 6-3 7-6

Humbert (Fra) b. Fils (Fra) 6-3 7-6

Vukic (Aus) b. Khachanov (Rus) 6-4 5-3 sospesa