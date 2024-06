ATP ‘s-Hertogenbosch 2024, esordio vincente per Luca Nardi. Battuto il belga Goffin

Prima vittoria della carriera sull’erba per Luca Nardi, che vince all’esordio nel torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il nativo di Pesaro si è imposto in due set sul belga David Goffin con il punteggio di 7-5 7-5 dopo poco più di due ore di gioco.

Un successo arrivato nonostante i 7 doppi falli per l’azzurro, che ha comunque messo a segno più vincenti del suo avversario (21 contro 19). Goffin ha faticato tanto con la seconda e ha commesso più errori non forzati dell’azzurro (24 contro 19).

Inizio di partita complicatissimo per Nardi, che cede subito il servizio e vede Goffin scappare sul 3-0. L’azzurro deve affrontare un’altra palla break nel quarto game, ma il belga sbaglia con il rovescio. Dopo essersi sbloccato Nardi riesce ad ottenere anche il controbreak e poi pareggia sul 3-3. Nardi tiene un delicatissimo turno di servizio nell’ottavo game, dove commette ben tre doppi falli e annulla quattro palle break. Nell’undicesimo game l’azzurro si procura una palla break e la sfrutta con un pregevole rovescio lungolinea. Il set va nelle mani del numero 73 del mondo per 7-5.

In avvio di secondo set Nardi riesce ad annullare subito due palle break e nel terzo gioco strappa addirittura a zero il servizio all’avversario. L’azzurro ha anche l’occasione per salire 4-1, ma Goffin si salva con una prima vincente. Il belga riesce a recuperare il break di svantaggio nell’ottavo gioco. Nardi, però, toglie ancora la battuta a Goffin, ma nel game successivo perde ancora il servizio. I colpi di scena non sono finiti, perchè il marchigiano ritrova un break di vantaggio nell’undicesimo game e poi al primo match point con un ottimo rovescio lungolinea chiude nuovamente sul 7-5.

Nel prossimo turno il nativo di Pesaro se la vedrà con il vincente del match tra l’americano Sebastian Korda, testa di serie numero sette, e l’australiano Tristan Schoolkate, numero 185 della classifica mondiale.