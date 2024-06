ATP Queen’s, Draper si prende anche lo scalpo di Alcaraz! Bene Paul, continua a sorprendere la wild card Harris

Il giovedì del Queen’s regala un paio di grandi sorprese. Il quadro degli ottavi di finale non si è ancora concluso, con Lorenzo Musetti che sta per scendere in campo contro Brandon Nakashima, ma il torneo londinese fa già parlare di sé con la sconfitta di Carlos Alcaraz.

Il campione uscente si fa sorprendere in due set da Jack Draper, che si prende il secondo scalpo importante sull’erba nel giro di cinque giorni: prima Matteo Berrettini, poi il numero 2 al mondo, che scalerà al terzo posto del ranking ATP a causa dei 450 punti che perderà lunedì in classifica, facendo tornare così Novak Djokovic alle spalle di Jannik Sinner, ai quarti di Halle.

Il Regno Unito sorride anche con la wild card Billy Harris, che supera la nuova sensation transalpina Giovanni Mpetshi Perricard. Ventinove anni compiuti a gennaio, una vita negli ITF Future, ottiene la sua terza vittoria in un torneo ATP ed attende proprio il vincitore tra Musetti e Nakashima: il modo migliore per confermare di essersi guadagnato un’ulteriore wild card per Wimbledon in quello che sarà il suo esordio Slam.

Niente sorprese per quanto riguarda Tommy Paul: lo statunitense riesce a disinnescare il gioco di Alejandro Tabilo, sicuramente meno redditizio sull’erba, per poter così accedere ai quarti e guadagnarsi proprio la sfida con Draper.

ATP QUEEN’S 2024, RISULTATI 20 GIUGNO

T. Paul b. A. Tabilo 6-3 6-4

J. Draper b. C. Alcaraz 7-6 6-3

B. Harris b. G. Mpetshi Perricard 6-4 7-5