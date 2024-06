ATP Queen’s 2024, Matteo Arnaldi brilla sull’erba ed elimina il francese Humbert!

Splendido esordio di Matteo Arnaldi nel torneo ATP 500 del Queen’s. Il ligure conquista la sua prima vittoria sull’erba, battendo in rimonta in tre set il francese Ugo Humbert, testa di serie numero otto. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 dopo due ore e undici minuti di gioco, annullando anche un match point al transalpino nel tiebreak decisivo. Nel prossimo turno Arnaldi affronterà l’australiano Rinky Hijikata, che ha sfruttato il ritiro dell’americano Frances Tiafoe in avvio di terzo set.

Arnaldi ha concluso la partita con un bottino di nove ace e con il 76% di punti conquistati con la prima di servizio. Sono 36 i colpi vincenti dell’azzurro contro i 33 del francese. Gli errori non forzati di Arnaldi sono dieci, mentre per Humbert sono sette.

Inizio di partita davvero complicato per Arnaldi, che perde otto dei primi nove punti giocati e di conseguenza anche il servizio nel secondo game. Humbert mantiene il vantaggio e ha anche un set point nell’ottavo gioco, ma Arnaldi cancella tutto con un gran dritto. La grande occasione per l’azzurro arriva nel game successivo, visto che il ligure si porta sullo 0-40, ma, complice anche una clamorosa riga sulla prima palla break, Humbert si salva clamorosamente e riesce a chiudere il set in suo favore per 6-3.

Il secondo set è un monologo dell’azzurro. Arnaldi parte fortissimo e strappa il servizio al francese nel secondo gioco e poi anche nel quarto, scappando sul 5-0. Un dominio totale dell’azzurro, mentre Humbert non riesce assolutamente a trovare delle contromisure nei turni in risposta e sbaglia anche molto. Il set va nelle mani del ligure per 6-1.

Nel terzo set si segue l’andamento dei turni di servizio, ma non mancano le palle break. L’azzurro ne annulla una nel quarto gioco e poi non riesce a sfruttarne una nel gioco successivo. Il ligure è bravissimo nell’ottavo gioco a salvarsi da 15-40 prima con il dritto e poi con un bel servizio. Si va di conseguenza al tie-break, dove il francese si porta sul 6-5, ma Arnaldi si inventa un clamoroso passante di rovescio per annullare il match point. L’azzurro poi chiude 8-6 con un altro bel passante di dritto e vola al secondo turno.