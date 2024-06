ATP Queen’s 2024, esordio vincente per Alcaraz. Benissimo Musetti e Arnaldi, fuori Shelton

Comincia nel migliore dei modi la difesa del titolo di Carlos Alcaraz nel torneo ATP 500 del Queen’s. Lo spagnolo ha superato in due set l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-1 7-5 e si prepara a vivere un secondo turno di alto livello. Infatti il numero due del mondo affronterà il britannico Jack Draper, vincitore del torneo di Stoccarda, che ha dominato all’esordio contro l’argentino Mariano Navone per 6-3 6-2.

Una grande giornata per il tennis italiano, con le vittorie molto significative in rimonta di Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi rispettivamente contro Alex de Minaur (1-6 6-4 6-2) ed il francese Ugo Humbert (3-6 6-1 7-6). Per Musetti ci sarà ora la sfida con l’americano Brandon Nakashima, che ha sfruttato il ritiro del britannico Daniel Evans; mentre Arnaldi se la vedrà con l’australiano Hijikata, che ieri ha sfruttato il ritiro di Frances Tiafoe.

Tripletta americana al secondo turno con Taylor Fritz (6-3 6-3 al giapponese Taro Daniel), Tommy Paul (6-4 6-4 all’argentino Sebastian Baez) e Sebastian Korda (7-5 7-6 al russo Karen Khachanov). Si ferma, invece, Ben Shelton, battuto dal rampante francese Giovanni Mpetshi Perricard per 6-3 7-6.

Giornata molto positiva anche per i tifosi britannici. Infatti Andy Murray ha superato l’australiano Alexei Popyrin in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 ed inoltre è arrivato anche il successo del sorprendente Billy Harris, che ha sconfitto l’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-4 3-6 6-3.

RISULTATI ATP QUEEN’S 2024 (18 GIUGNO)

Fritz (Usa) b. Daniel (Jpn) 6-3 6-3

Arnaldi (Ita) b. Humbert (Fra) 3-6 6-1 7-6

Musetti (Ita) b. De Minaur (Aus) 1-6 6-4 6-2

Korda (Usa) b. Khachanov (Rus) 7-5 7-6

Tabilo (Chi) b. Davidovich Fokina (Esp) 7-6 3-6 6-1

Paul (Usa) b. Baez (Arg) 6-4 6-4

Alcaraz (Esp) b. Cerundolo (Arg) 6-1 7-5

Harris (Gbr) b. Etcheverry (Arg) 6-4 3-6 6-3

Nakashima (Usa) b. Evans (Gbr) 4-6 6-3 ret.

Mpetshi Perricard (Fra) b. Shelton (Usa) 6-3 7-6

Murray (Gbr) b. Popyrin (Aus) 6-3 3-6 6-3

Draper (Gbr) b. Navone (Arg) 6-3 6-2