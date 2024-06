ATP Maiorca, Luca Nardi cede in tre set a Rinky Hijikata sull’erba spagnola

Una sconfitta amara per Luca Nardi nel primo turno dell’ATP250 di Maiorca (Spagna). Il pesarese (n.73 del ranking) era impegnato contro l’australiano Rinky Hijikata (n.75 ATP) ed è stato battuto con il punteggio di 6-2 2-6 7-5. Un vero peccato per il classe 2003 del Bel Paese che sembrava avere dalla sua l’inerzia dell’incontro, avanti di un break nel terzo set. Il servizio continua ad andare a corrente alternata per Nardi e sull’erba questo è un problema importante.

Nel primo set è il 20enne tricolore a costruirsi le prime opportunità di conquistare il break, ma l’azzurro non è sufficientemente concreto. Il servizio del pesarese si inceppa nel gioco successivo e l’australiano ne approfitta puntualmente, andando avanti 3-1. Lo stesso spartito si ripete nell’ottavo game, quando al settimo set-point Hijikata strappa nuovamente il servizio a Luca e a fa calare il sipario sul 6-2.

Nel secondo set il classe 2003 ha il merito di tenere botta al servizio nel secondo e quarto game, cancellando tre palle break. Questo gli dà lo slancio per trovare ottime risposte, degne del suo repertorio compleso, valse un doppio break e un 6-2 senza se e senza ma.

Nel terzo set Nardi comincia bene, andando avanti di un break nel primo game e cancellando un’opportunità del contro-break nel secondo. Pare in controllo, ma l’aussie nuovamente fa emergere le difficoltà dell’italiano alla battuta e il contro-break a zero si concretizza. Nardi cancella altre due palle break nell’ottavo gioco, prima di averne una nel game successivo. In quest’altalena di emozioni, la spunta l’australiano che fa nuovamente terra di conquista nel turno in battuta dell’azzurro.