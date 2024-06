ATP Halle, il sorriso di Jannik Sinner: uno starnuto di uno spettatore lo disturba, ma poi fa ace! – VIDEO

Avere il controllo anche nei momenti più imprevedibili. Nel tennis questa dote non è comune a tanti giocatori e chi è in grado di trovare dentro di sé per andare oltre, fa la differenza. È il caso di Jannik Sinner ieri, nella semifinale dell’ATP500 di Halle contro il cinese Zhizhen Zhang.

La vittoria è andata al n.1 del mondo con il punteggio di 6-4 7-6 (3) e il merito di Jannik è stato quello di giocare al meglio i punti importanti. A questo proposito ha destato non poca ilarità l’episodio nel dodicesimo game del secondo set, sullo score di 6-5 in favore di Zhang e servizio Sinner (40-40). Nel momento in cui il pusterese stava per servire, uno starnuto di uno spettatore l’ha disturbato.

Sorriso spontaneo per l’episodio, coinvolgendo anche l’avversario. Un Jannik che non è riuscito subito a ritrovare la concentrazione perché il sorriso per la questione è riemerso, per di più in un quindici molto importante. L’altoatesino, però, ha saputo ricomporsi e siglare uno splendido ace a uscire da destra.

Di seguito il video:

VIDEO JANNIK SINNER ATP HALLE 2024