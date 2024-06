ATP Halle 2024, Sinner e Zverev vincono in rimonta. Bene Tsitsipas e Bublik, eliminato Rublev

Buona la prima per Jannik Sinner ed Alexander Zverev nel torneo ATP 500 di Halle. L’italiano ed il tedesco erano certamente i due giocatori più attesi in questa giornata ed entrambi sono stati protagonisti di due vittorie in rimonta. Il numero uno del mondo ha superato l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 ed ora se la vedrà con l’ungherese Fabian Maroszan.

Il padrone di casa, invece, dopo aver saltato il torneo di Stoccarda, ha sofferto più del previsto nel derby tedesco con il connazionale Oscar Otte, battuto in tre set per 6-7 6-3 6-4. Per Zverev ora ci sarà la sfida con Lorenzo Sonego, che aveva vinto ieri il suo incontro di primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Esordio positivo anche per Stefanos Tsitsipas, che ha superato con due tie-break la wild card tedesca Henri Squire. Il greco attende ancora il prossimo avversario, che sarà il vincente del match tra Luciano Darderi e Jan-Lennard Struff. Bella vittoria anche per il kazako Alexander Bublik, che ha sconfitto in due set l’australiano Max Purcell per 6-4 7-6.

Continua, invece, il momento davvero negativo del russo Andrey Rublev, che è stato sconfitto dall’americano Marco Giron per 6-4 7-6. Vittorie anche per il francese Arthur Fils e l’australiano James Duckworth, che hanno battuto rispettivamente il ceco Machac e il brasiliano Fonseca sempre per 6-4 6-4.

RISULTATI ATP HALLE 2024 (18 GIUGNO)

Fils (Fra) b. Machac (Cze) 6-4 6-4

Duckworth (Aus) b. Fonseca (Bra) 6-4 6-4

Giron (Usa) b. Rublev (Rus) 6-4 7-6

Eubanks (Usa) b. Martinez (Esp) 6-3 6-4

Bublik (Kaz) b. Purcell (Aus) 7-6 6-4

Sinner (Ita) b. Griekspoor (Ned) 6-7 6-3 6-2

Zverev (Ger) b. Otte (Ger) 6-7 6-3 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Squire (Ger) 7-6 7-6