ATP Halle 2024, Bolelli: “Torneo straordinario, gran supporto dal pubblico”. Vavassori: “Questo è uno dei migliori eventi dell’anno”

Andrea Vavassori e Simone Bolelli stanno costruendo, assieme, qualcosa di davvero notevole per la questione doppio in Italia. Due tornei vinti, due finali Slam, il numero 1 della Race, il posizionamento al vertice in pianta stabile: tutto questo si può ritrovare nei volti dei due dopo la vittoria sull’erba dell’ATP 500 di Halle.

Così il torinese a bordocampo e nella premiazione, con qualche spazio anche per parlare agli sconfitti, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz: “Guardavo questo torneo quando ero un ragazzo piccolo, speravo di vincerne uno così importante. Abbiamo un po’ vendicato la finale della scorsa stagione. Prima di tutto voglio dire che siete molto carini e simpatici anche fuori dal campo, vi auguro il meglio nel futuro della stagione. Sono felice del lavoro fatto dal team. Quest’anno è stata una grande corsa, era un sogno per me vincere questo torneo dopo averlo perso l’anno scorso. Questo è uno dei migliori eventi dell’anno. Spero di venire anche nel prossimo. Domani ho le quali di Wimbledon quindi devo correre! Grazie a tutti“.

Per il bolognese sensazioni simili, rivolgendosi peraltro anche loro ai due tedeschi: “Non abbiamo tanto tempo di celebrare il titolo, lui deve andare a Londra per le qualificazioni di Wimbledon. Io torno a casa e poi verrò a Wimbledon. Celebreremo la prossima volta, la prossima settimana. Grazie, è stata una bella settimana, ma è stata dura giocare con voi, siamo amici fuori dal campo. Buona fortuna per il prosieguo della stagione. Andy, finalmente l’abbiamo vinto questo titolo. E’ stato un torneo straordinario, un’atmosfera molto bella durante tutta la settimana. Grande supporto dal pubblico e soprattutto dagli italiani. Grazie ancora. Vero, abbiamo avuto una gran stagione finora. Voglio ringraziare il nostro team, loro ci hanno seguito per tutta la settimana“.

Wimbledon prossimo obiettivo, in sostanza. Un torneo che, per i due, significa molto anche non soltanto in doppio: Vavassori vi ha raggiunto per la prima volta in carriera un tabellone principale Slam in singolare, Bolelli in doppio vanta la semifinale del 2021 (con l’argentino Maximo Gonzalez) e in singolare firmò due belle vittorie nel 2008 contro Fernando Gonzalez, il cileno dalla Mano de Piedra in forma di dritto, e nel 2011 contro Stan Wawrinka.