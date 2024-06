ATP Eastbourne, Taylor Fritz ai quarti di finale. Bublik sconfitto da Vukic

Definito il quadro dei quarti di finale nell’ATP250 di Eastbourne. Gioie e Dolori in casa Italia con la sconfitta di Lorenzo Sonego contro l’australiano Max Purcell e la vittoria di Flavio Cobolli opposto al britannico Giles Hussey. Il romano se la vedrà al prossimo round contro l’altro padrone di casa Billy Harris (n.139 del mondo), a segno nel derby contro il connazionale Charles Broom (n.245 ATP) per 3-6 6-2 6-2.

Purcell (n.94 ATP) invece affronterà il serbo Miomir Kecmanovic (n.53 del ranking), che ha sconfitto uno spaesato sull’erba, Sebastian Baez (n.18 del mondo), per 6-3 6-2. Missione compiuta per il favorito di questo evento, Taylor Fritz. Il californiano (n.13 del ranking) ha regolato con lo score di 7-6 (4) 6-3 il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.74 del ranking) e nei quarti giocherà contro il talentuoso cinese Juncheng Shang (n.104 ATP). L’asiatico ha prevalso contro il finlandese Emil Ruusuvuori (n.88 del mondo) per 4-6 6-3 6-4.

Sconfitta invece per Alexander Bublik (n.23 del mondo). L’eccentrico kazako ha alzato bandiera bianca nella sfida contro l’australiano Aleksandar Vukic (n.81 del ranking) sul punteggio di 6-4 6-4. L’aussie se la vedrà contro il mancino giapponese Yoshihito Nishioka (n.102 ATP), a segno contro lo statunitense Marcos Giron (n.46 del mondo) per 6-7 (8) 6-4 6-2.