ATP Eastbourne, Flavio Cobolli trova la prima gioia sull’erba! Superato Rinderknech in due set

Flavio Cobolli vince per la prima volta in carriera sull’erba! Il giocatore romano batte Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 7-5 in poco più di un’ora e venti di gioco. L’azzurro aveva giocato due ottimi match contro Struff a Stoccarda e Hurkacz a Stoccarda, stavolta ha più fortuna nel sorteggio nell’ATP 250 di Eastbourne e troverà al secondo turno il lucky loser inglese Gilles Hussey, oggi vincitore su Mariano Navone.

L’inizio di partita è particolarmente tirato con entrambi che tengono i loro turni di servizio: Rinderknech rimonta da 0-30 nel secondo gioco e Cobolli la spunta ai vantaggi nel terzo game. Il primo break è però a favore del giocatore romano con una bella spinta con il dritto in diagonale e con un doppio fallo commesso dal francese. L’azzurro però incappa in un passaggio a vuoto sul 5-3, sbagliando un paio di dritti facili a campo aperto, ma ritrova la forza di reagire e centrare il break sul 5-4 e chiudere il primo set per 6-4 con un recupero eccezionale sulla palla corta del numero 68 del mondo.

Nel secondo set invece è Rinderknech a piazzare per primo il break, sfruttando due brutti errori dalla parte del dritto di Flavio. Cobolli però torna subito sotto con il contro-break immediato con due passanti uno dietro l’altro, prima con il dritto e prima con il rovescio. L’equilibrio poi permane fino al 4-4 quando il romano concede una palla break, ma l’annulla con il dritto vincente. Poi arriva il break decisivo sul 6-5, con un errore di dritto a campo spalancato e un doppio fallo del francese.

Cobolli che ha ottenuto molto di più del suo avversario con la seconda di servizio: 67% contro il 32% di Rinderknech. Cinque ace per l’azzurro e due palle break salvate sulle quattro concesse, mentre quattro su quattro sfruttate.