ATP Eastbourne 2024: esordio vincente di Sonego con il britannico Searle

Esordio vincente per Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Eastbourne. Dopo il ritiro poche ora prima del match dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il piemontese si è trovato ad affrontare il britannico Henry Searle, numero 568 della classifica mondiale, ripescato dalle qualificazioni come lucky loser. Sicuramente una prima molto semplice per Sonego, che si è imposto in poco più di un’ora con il punteggio di 6-3 6-2.

Sonego ha concluso il suo match con 5 ace e con ottime percentuali al servizio (90% di prime in campo), visto che ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima ed il 75% con la seconda. Sono 22 i vincenti del piemontese, che ha commesso un solo errore non forzato, contro i 17 dell’avversario.

Ad inizio partita Sonego forse parte un po’ distratto e subisce subito il break di Searle. Il piemontese, però, rimedia prontamente con il controbreak immediato. Sonego non sfrutta tre palle break nel quarto gioco, ma nel sesto game riesce a strappare nuovamente il servizio al padrone di casa. Il piemontese non concede nulla e chiude 6-3 il primo set.

Nel secondo set si parte quasi subito con il break di Sonego. Nei turni di battuta dell’azzurro non si gioca ed il piemontese ottiene un secondo break nel settimo gioco, andando poi a chiudere agevolmente la seconda frazione con il punteggio di 6-2, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà l’australiano Max Purcell.