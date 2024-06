ATP Bastad, Jannik Sinner avrà anche Rafa Nadal tra gli avversari nell’antipasto olimpico

Dal 15 al 21 luglio l’ATP250 di Bastad (Svezia) avrà non poche attenzioni per quello che sarà il roster dei partecipanti. Il torneo olimpico di Parigi sarà tra gli obiettivi dei tennisti di questo 2024 e l’evento sulla terra rossa scandinava sarà utile per testarsi in vista di quel che sarà.

Jannik Sinner sarà testa di serie n.1 e, messo in archivio Wimbledon, sfrutterà quest’occasione per ritrovare il feeling con la terra, spinto dal desiderio di prendersi una rivincita nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz. A proposito di Spagna, ci sarà in questo torneo un altro grande campione iberico, ovvero Rafa Nadal. L’organizzazione ha, infatti, fornito una wild card a Rafa che seguirà lo stesso iter di Jannik prima di Parigi.

Un Sinner che dovrà guardarsi anche dal russo Andrey Rublev (n.2 del seeding), assente alle Olimpiadi, dal norvegese Casper Ruud, dall’olandese Tallon Griekspoor, dall’argentino Mariano Navone, dal britannico Cameron Norrie e dagli altri russi Roman Safiullin e Pavel Kotov.

ATP250 Bastad entry list incl. Nadal, Nishikori, Sinner and Ruud pic.twitter.com/AMf4J0vErL — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 17, 2024

Si prevede quindi un torneo ricco di spunti e sarà interessante capire la sua evoluzione prima della rassegna a Cinque Cerchi.