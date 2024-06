Atletica, Sydney McLaughlin batte Femke Bol a distanza: mondiale stagionale, sarà sfida pirotecnica alle Olimpiadi

Sydney McLaughlin ha impressionato nella semifinale dei 400 ostacoli ai Trials statunitensi, evento che determina i tre atleti che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Campionessa del Mondo 2022 ha dominato fin dalla prima barriera e si è imposta con il tempo di 52.48, strappando così per un centesimo la miglior prestazione mondiale stagionale all’olandese Femke Bol, che si era fermata a 52.49 in occasione della vittoria agli Europei di Roma.

La primatista mondiale, capace di tuonare un mostruoso 50.68 in occasione della sua apoteosi iridata di due anni fa a Eugene, ha voluto spedire un chiaro messaggio alla sua grande rivale e si preannuncia un sontuoso duello ai Giochi, dove l’americana cercherà il bis a cinque cerchi dopo l’affermazione di tre anni fa a Tokyo. Sydney McLaughlin deve però ancora conquistare il biglietto per la capitale francese, l’appuntamento è per questa notte quando si cimenterà in finale a Eugene, magari cercando di abbassare ulteriormente il tempo.

Voleranno in Francia le prime tre classificate, per il momento accanto alla superfavorita della vigilia sono spuntate Anna Cockrell (52.95) e Shamier Little (53.49), ma si giocheranno le loro carte anche Jasmine Jones (53.66), Rachel Glenn (53.68), Dalilah Muhammad (54.16), Cassandra Tate (54.66), Sydni Townsend (55.26) e Akala Garrett (55.34).