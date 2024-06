Sara Fantini vince agli Europei: “Una gara meravigliosa, che non dimenticherò mai”

Sara Fantini ha conquistato una stupenda medaglia d’oro nel lancio del martello femminile agli Europei senior 2024 di atletica leggera, in corso a Roma: l’azzurra ha scagliato l’attrezzo a 74.18 metri al quarto tentativo, misura che vale anche il personale stagionale. L’italiana al termine della gara ha festeggiato l’impresa ai microfoni della Rai.

Le emozioni a caldo dell’azzurra: “È stata veramente una gara meravigliosa, che non dimenticherò mai. Gareggiare con queste ragazze è qualcosa di incredibile, veramente non riesco nemmeno io a crederci ancora, per cui sono veramente contentissima e ringrazio in primis il mio Centro Sportivo. Io mi alleno al Quinto Reggimento dei Carabinieri a Bologna, quindi sicuramente loro mi sostengono sempre, insieme al mio comandante, e sicuramente alla mia allenatrice; ultimamente abbiamo avuto dei momenti difficili, e questo vale veramente ancora di più“.

L’analisi tecnica della gara: “E’ stata veramente una gara bellissima, perché comunque è andata in progressione, che non è il mio solito. Ultimamente avevo un po’ più di difficoltà, appunto, con la progressione, facevo magari bene il primo e poi mi perdevo un po’, invece ci stiamo lavorando, stiamo lavorando tanto, e direi che si vede, per cui sono proprio contenta“.

L’andamento della finale: “Sono contentissima anche per quello che hanno fatto le altre ragazze, perché comunque se non mi avessero superato al secondo-terzo lancio, adesso non mi viene neanche in mente, probabilmente non avrei fatto quello che ho fatto, per cui sono state veramente di grande stimolo, ed è stato veramente bellissimo riuscire comunque a fare del mio meglio ed a superare anche le altre“.

L’azzurra è campionessa d’Europa: “Io non riesco neanche a crederci, quindi sì, fa sicuramente un effetto incredibile, è molto responsabilizzante, ma oggi c’era qualcosa di straordinario. Non riesco nemmeno a spiegarmelo ancora, quindi sono veramente al settimo cielo. Grazie mille a tutti, soprattutto a tutte le persone che mi sono sempre vicine, dal mio gruppo d’allenamento a tutti i miei fisioterapisti, e tutto il team che c’è dietro a questo risultato, perché io non sono sola, e questa direi che è la marcia in più, che c’è stata anche oggi, quindi grazie“.