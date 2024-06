Atletica, Sara Fantini imbattibile agli Assoluti: bel duello con Rachele Mori, poi la stoccata nel martello

Sara Fantini ha vinto la gara di lancio del martello ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che si concludono oggi a La Spezia. La fresca Campionessa d’Europa si è imposta con 71.32 metri, raggiunti al quinto tentativo dopo un bel duello con la giovane Rachele Mori. L’emiliana ha conquistato il quindicesimo tricolore consecutivo, è imbattuta dal 2017 in questa competizione considerando titoli invernali ed estivi.

L’azzurra è rimasta lontana dai 74.18 metri raggiunti tre settimane fa durante la trionfale rassegna continentale a Roma e dal suo record nazionale di 75.77 metri, ma il palcoscenico odierno non era quello dove stampare la misura a effetto e il nuovo picco di forma andrà trovato in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove la nostra portacolori potrà essere una outsider per ottenere un risultato di prestigio.

Rachele Mori l’aveva insidiata con il 68.24 piazzato al quarto assalto, poi Fantini ha messo in chiaro le cose con un 68.85 e lo squillo successivo prima di un conclusivo 68.88. La Campionessa del Mondo under 20 ha invece timbrato un 69.04 in chiusura, migliorando così di due centimetri il proprio personale risalente allo scorso anno. Cecilia Desideri ha completato il podio con 60.65.