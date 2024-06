Atletica: Quincy Wilson, giovane prodigio dei 400. Record del mondo U18, ma fuori dalle Olimpiadi. Hall vince i Trials

Quincy Wilson aveva illuminato i Trials statunitensi negli ultimi giorni, facendo emozionare tutto il pubblico che stava assistendo all’evento che determina per ciascuna disciplina i tre atleti che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ad appena sedici anni aveva infatti aveva infatti corso un superlativo 44.59, migliorando il già suo record del mondo under 18, e sperava di diventare l’atleta più giovane della storia a meritarsi il sogno olimpico con la maglia a stelle e strisce.

Il classe 2008 non è però riuscito a completare l’impresa sul giro di pista a Eugene, concludendo la finale al sesto posto con il crono di 44.94 (nel giro di quarantotto ore è comunque sceso sotto il muro dei 45” per ben tre volte, a 16 anni…). Il giovane prodigio potrebbe però essere preso in considerazione per la 4×400. Quincy Wilson non potrà volare in Francia tra un mese, ma in Oregon è emerso un talento assoluto che ha di fronte a sé un futuro radioso.

A vincere la gara è stato Quincy Hall con l’eccellente tempo di 44.17 (personale migliorato di 25 centesimi, aveva corso in 44.42 due giorni fa), ovvero la quinta prestazione mondiale dell’anno (la lista è guidata dal 44.05 timbrato dal canadese Christopher Morales-Williams). Il quasi 26enne (spegnerà le candeline il prossimo 31 luglio), già medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, si candida a un ruolo da grande protagonista ai Giochi, dove vedremo anche Michael Norman.

Il Campione del Mondo nel 2022 proprio in questo impianto ha chiuso in 44.41 e sogna di rivivere i fasti dei giorni migliori, sperando anche di migliorare il quinto posto di Tokyo 2020. Pass a cinque cerchi anche per Chris Bailey (44.42, personale eguagliato), mentre rimangono fuori dalla prova individuale Vernon Norwood (44.47) e Bryce Deadmon (44.61), ma entrambi potrebbeo ambire a un posto in staffetta nella capitale transalpina.