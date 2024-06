Atletica, pletora di italiani nella top-10 dei ranking mondiali! Tamberi, Fabbri e Iapichino i migliori

Al termine degli Europei sono stati aggiornati i ranking di World Athletics, ovvero le classifiche mondiali stilate dalla Federazione Internazionale di atletica leggera. L’Italia ha vinto il medagliere della rassegna continentale con undici ori e ventiquattro podi complessivo, dimostrandosi in grandissima salute verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Le prestazioni offerte a Roma hanno permesso a diversi azzurri di salire nelle rispettive graduatorie di specialità, tanto che ora dodici sono in top-10 (7 uomini e 5 donne).

Il migliore è Gianmarco Tamberi: secondo posto per il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa (2.37 di mondiale stagionale), alle spalle esclusivamente del qatarino Mutaz Essa Barshim. Leonardo Fabbri è meraviglioso terzo nel getto del peso (oro continentale e sassata di 22.95 di record nazionale offerta a Savona) alle spalle degli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs, che proverà a sfidare ai Giochi. Lorenzo Simonelli si merita la settima piazza dopo l’epocale trionfo sui 110 ostacoli con il sontuoso tempo di 13.05 (secondo crono mondiale dell’anno), accompagnata dall’argento iridato indoor sui 60 hs.

Andy Diaz non ha ancora gareggiato all’aperto in questa stagione e potrà rappresentare l’Italia solo dalle Olimpiadi, al momento è terzo nel salto triplo e nutre importanti ambizioni a cinque cerchi. Eccellente decima piazza di Alessandro Sibilio dopo l’argento europeo e il record italiano sui 400 ostacoli. Marcell Jacobs ha difeso il titolo sui 100 metri correndo in 10.02 ed è 16mo, mentre Chituru Ali è 19mo. Luca Sito sta pian piano risalendo: 47mo sui 400 metri.

Tra le donne, invece, la migliore è Larissa Iapichino, splendida terza nel salto in lungo dopo l’argento di Roma con l’interessante misura di 6.94 metri. Antonella Palmisano è quarta nella 20 km di marcia dopo il sigillo nella capitale, anche Sara Fantini ha trionfato nella città eterna ed è quinta nel lancio del martello. Le altre azzurre in top-10 sono Ayomide Folorunso (settima sui 400 ostacoli) e Dariya Derkach (ottava nel salto triplo). E Nadia Battocletti, autrice della doppietta dorata su 5000 e 10000 metri agli Europei? La trentina è 17ma sulla mezza distanza e 14ma sulla doppia.

ITALIANI NEL RANKING MONDIALE (TOP-20)

MASCHILE

100 metri: Marcell Jacobs, 16mo; Chituru Ali, 19mo

200 metri: Filippo Tortu, 14mo

400 metri: (nessun italiano in top-20, Luca Sito è 47mo)

800 metri: Catalin Tecuceanu, 15mo

1500 metri: (nessun italiano in top-20, Pietro Arese è 30mo)

110 ostacoli: Lorenzo Simonelli, settimo

400 ostacoli: Alessandro Sibilio, decimo

Salto in alto: Gianmarco Tamberi, secondo

Salto in lungo: Mattia Furlani, decimo

Salto triplo: Andy Diaz, terzo

Getto del peso: Leonardo Fabbri, terzo; Zane Weir, decimo

20 km di marcia: Francesco Fortunato, 13mo; Massimo Stano, 19mo

FEMMINILE

100 metri: Zaynab Dosso, 14ma

5000 metri: Nadia Battocletti, 17ma

10.000 metri: Nadia Battocletti, 14ma

400 ostacoli: Ayomide Folorunso, settima

Salto con l’asta: Roberta Bruni, 14ma; Elisa Molinarolo, 16ma

Salto in lungo: Larissa Iapichino, terza

Salto triplo: Dariya Derkach, ottava

Lancio del disco: Daisy Osakue, dodicesima

Lancio del martello: Sara Fantini, quinta

20 km di marcia: Antonella Palmisano, quarta

Eptathlon: Sveva Gerevini, 17ma