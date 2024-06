Atletica, Pichardo mette in dubbio la validità del salto di Diaz: “Chi ci dice che fosse 18,18?”

Continua a tenere banco la spinosa rivalità tra Pedro Pichardo e Jordan Alejandro Diaz Fortun, cubani naturalizzati rispettivamente da Portogallo e Spagna, protagonisti di una finale stellare di salto triplo ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera sulla pedana dello Stadio Olimpico di Roma. Il lusitano, campione olimpico in carica, si è dovuto accontentare dell’argento nonostante un fantastico 18.04 a causa del clamoroso 18.18 realizzato dal rivale al quinto salto di gara.

“Non ho mai sentito la necessità di ricorrere ai social per giustificare una vittoria o una sconfitta, non ho mai avuto bisogno di usare una sostanza proibita per vincere, non ho mai ingannato nessuno, né utilizzo ‘influenze’ per vincere una competizione. Vorrei che World Athletics, European Athletics e gli arbitri incaricati dessero una risposta e una rapida spiegazione su cosa è successo con il righello elettronico di misurazione del salto nel momento in cui l’atleta spagnolo fa quella gran misura“, si apre così il post odierno di Pichardo sui social.

“In una gara di questo livello non è normale fare una gran misura con il righello elettronico spento, l’atleta esce dalla sabbia subito in festa senza nemmeno sapere dove fosse atterrato perché il righello era già spento, ma sembra sapesse già che di avermi superato ancor prima della misurazione e senza il righello elettronico“, scrive l’oro mondiale di Eugene 2022.

“Noi atleti sappiamo che senza alcun riferimento è difficile sapere se è stato un bel salto oppure no, ma lui lo sapeva già!!! Perché nel suo 17.96 era acceso e nel suo grande salto no? Un minuto dopo il suo gran salto si è riacceso e, per pura coincidenza, stavo per saltare io. Come è possibile? Perché era spento in quel momento? Come facciamo a sapere che fosse davvero 18.18?“, conclude Pichardo.