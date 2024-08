BENVENUTO! Andy Diaz è bronzo nel triplo alle Olimpiadi alla prima gara con l’Italia!

Andy Diaz ha dimostrato di essere davvero un talento incommensurabile dotato di mezzi tecnici fuori dal comune: due giorni fa si era qualificato alla finale di salto triplo per il rotto della cuffia con un per lui modestissimo balzo da 16.79 metri, oggi ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Un fenomeno di origini cubane, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso anno ma che ha potuto indossare la maglia azzurra per la prima volta soltanto ai Giochi, visto che doveva aspettare i tre anni dall’ultima apparizione in una startlist in rappresentanza della vecchia Nazione. Il primatista italiano con i 17.75 metri timbrati il 2 giugno 2023 a Firenze superando lo storico primato del suo allenatore Fabrizio Donato aveva superato il turno preliminare allo Stade de France con l’ultima misura utile e oggi ha piazzato la zampata degna della sua caratura agonistica in apertura della gara, con un rimarchevole volo da 17.63 metri (0,2 m/s di vento contrario).

Andy Diaz si è inserito immediatamente in seconda posizione alle spalle dello spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun (17.86) e del portoghese Pedro Pichardo (17.84), anch’essi di origini cubane, e poi la classifica non è più mutata nelle posizioni di vertice. Il nostro portacolori ha proseguito con un 17.33, poi ha rinunciato al terzo e al quarto tentativo, si è tolto la tuta per il nullo al quinto assalto e in chiusura si è reso protagonista di un altro meraviglioso salto con cui si è migliorato di un centimetro (17.64).

L’Italia torna a festeggiare nel salto triplo ai Giochi a dodici anni di distanza dal bronzo conquistato proprio da Fabrizio Donato a Londra 2012. La gioia di Andy Diaz si è sovrapposta a quella di Nadia Battocletti per l’argento sui 10000 metri: uno spettacolare uno-due nel giro di cinque minuti, si aggiungono due medaglie al bronzo di Mattia Furlani nel salto in lungo. Quella odierna è la quarta misura della carriera del 28enne, che si è presentato a questo appuntamento dopo aver dovuto fare i conti con un problema fisico che gli ha impedito di gareggiare all’aperto per diversi mesi.

La medaglia d’oro finisce al collo dello spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun con una stoccata da 17.86 metri, dopo che due mesi fa aveva trionfato agli Europei battendo il portoghese Pedro Pichardo, anche oggi secondo per appena due centimetri (17.84). Il lusitano non è riuscito a replicare il titolo a cinque cerchi di Tokyo 2020. Giù dal podio altri due big assoluti come il giamaicano Jaydon Hibbert (quarto con 17.61) e il burkinabé Hugues Fabrice Zango (quinto con 17.50).