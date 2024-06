Atletica oggi in tv, Diamond League Stoccolma 2024: orari, calendario, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 2 giugno (a partire dalle ore 17.20) va in scena la settima tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca a Stoccolma (Svezia), sarà l’ultimo evento di primo piano alla vigilia degli Europei di Roma, che si disputeranno dal 7 al 12 giugno. Si preannuncia un appuntamento di elevato spessore tecnico e agonistico, con diversi italiani che scalderanno i motori in vista della rassegna continentale.

Riflettori puntati sui 100 metri, dove vedremo all’opera Zaynab Dosso e Chituru Ali. La primatista nazionale, capace di un 10.12 a Savona, proverà a lasciarsi alle spalle l’uscita di Ostrava (11.18) e ad avvicinare nuovamente il suo crono di riferimento, proprio in vista del grande evento nella capitale. Il velocista comasco, capace di un considerevole 10.06 a Dubai e poi cimentatosi a Roma, cercherà un guizzo di notevole calibro sul rettilineo.

Seconda gara consecutiva per Ayomide Folorunso, dopo aver esordito sui 400 ostacoli nella tappa di Diamond League disputata giovedì sera a Oslo. La primatista italiana cercherà di affinare la forma in vista del giro di pista con barriera agli Europei, dove potrebbe togliersi delle soddisfazioni. Federico Riva torna in gara dopo la vittoria di Ostrava e punterà a un nuovo sigillo sui 1500 metri, affiancato da Ossama Meslek.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa di Diamond League a Stoccolma. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 18.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA OGGI

Domenica 2 giugno

17.20 Getto del peso femminile

17.25 Salto in alto femminile

17.27 Salto con l’asta maschile

17.31 1500 metri maschile (non valido per la Diamond League)

18.04 400 ostacoli maschile

18.15 100 metri femminile

18.23 1500 metri femminile

18.32 Salto triplo femminile

18.39 3000 metri maschile

18.55 Lancio del disco maschile

19.00 100 metri maschile

19.11 3000 siepi maschile

19.32 400 ostacoli femminile

19.43 200 metri femminile

19.52 800 metri maschile

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE STOCCOLMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 18.00, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 18.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.00, gratis; Sky Go e NOW dalle ore 18,00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 17.20.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE A STOCCOLMA

100 metri maschile: Chituru Ali.

100 metri femminile: Zaynab Dosso.

400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso.

1500 metri maschile: Federico Riva, Ossama Meslek.