Atletica, Angelica Moser si impone nell’asta agli Europei. Molinarolo e Bruni a ridosso della top5

Epilogo thrilling nella finale femminile del salto con l’asta ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida a tre per la medaglia d’oro si è decisa in favore della svizzera Angelica Moser, che ha trovato la miglior misura della carriera con 4.78 eguagliando il primato nazionale elvetico.

Primo titolo continentale all’aperto per la 26enne, che ha superato i 4.78 al primo tentativo dopo quattro errori complessivi distribuiti tra 4.43 (due nulli), 4.68 e 4.73. Podio completato dalla greca Aikaterini Stefanidi (perfetta fino ai tre errori commessi tra 4.78 e 4.83 e dalla britannica Molly Caudery, rispettivamente argento e bronzo con 4.73.

Buona prestazione per le due azzurre in gara, abbastanza lontane dalla zona medaglie ma di fatto sullo stesso livello della ceca Amalie Svabikova e della finlandese Elina Lampela, appaiate al quarto posto. Elisa Molinarolo si è attestata in sesta posizione saltando 4.58 al secondo tentativo (sbagliando poi due volte a 4.68 ed una a 4.73), mentre la primatista italiana Roberta Bruni ha chiuso settima superando (con ampio margine) i 4.58 in terza prova ma fermandosi successivamente a 4.68.