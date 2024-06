Matteo Melluzzo strabilia sui 100: bellissimo tempo, agli Assoluti si prende le Olimpiadi. Ceccarelli redivivo

Matteo Melluzzo si prende la copertina della prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera, vincendo i 100 metri con il validissimo tempo di 10.12 (1,0 m/s di vento a favore). Il siciliano ha ruggito a La Spezia, migliorando di un centesimo il proprio personale siglato lo scorso 18 maggio a Roma. In realtà il 22enne aveva già timbrato questo crono nella semifinale degli Europei, ma non venne ratificato a causa della partenza falsa di un avversario (il colpo di pistola non si era sentito e l’azzurro si spinse fino al traguardo).

Matteo Melluzzo ha fornito un’ulteriore prova di efficienza: uscita dai blocchi di partenza rivedibile, ingaggia un bel duello con il redivivo Simone Ceccarelli, poi dopo 60 metri esce di forza e nel finale è sontuoso. La prestazione odierna lo spedisce nei fatti alle Olimpiadi di Parigi 2024 come terzo italiano nella gara regina, ad accompagnare Marcell Jacobs (9.92 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020) e Chituru Ali (9.96 a Turku dietro al Messia), entrambi assenti in questo appuntamento tricolore.

L’allievo di Filippo Di Mulo, splendido in prima frazione nella trionfale 4×100 degli Europei, è diventato il settimo italiano all-time sulla distanza, ora più vicino a Simone Collio (10.06), Carlo Boccarini (10.08) e Jacques Riparelli (10.11) nella lista guidata da Marcell Jacobs con il record europeo di 9.80 davanti a Chituru Ali (9.96), Filippo Tortu (9.99) e Pietro Mennea (10.01).

Battuto Samuele Ceccarelli (10.21), che dopo una prima parte di stagione davvero opaca si è rivisto su ottimi livelli per metà gara: il Campione d’Europa dei 60 metri sta cercando di tornare a un ottimo livello. Terzo Eric Marek (10.27) davanti a Stephen Awuah (10.29), quinto un deludente Roberto Rigali (10.29), che era in lotta per il pass olimpico con Melluzzo.