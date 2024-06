Atletica, Massimo Stano punta a Parigi 2024. Continuano gli allenamenti del campione olimpico

Massimo Stano ha un unico obiettivo nella sua testa, le Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico di Tokyo sta proseguendo nella sua serie di allenamenti per arrivare nelle migliori condizioni tra poco più di un mese nella capitale francese, dove sarà al via della 20km di marcia (1 agosto) e poi molto probabilmente della 35km a squadre (7 agosto) insieme ad Antonella Palmisano.

Il pugliese è sicuramente uno degli uomini di punta della squadra azzurra di atletica. Sicuramente l’infortunio (distorsione al piede sinistro con anche la frattura della base del quinto metatarso) ha decisamente condizionato la preparazione del marciatore azzurro, che è stato costretto a saltare gli Europei di Roma.

Un infortunio che Stano si è procurato durante i Mondiali di marcia ad Antalya e che lo ha costretto a rivedere completamente i suoi programmi. Nelle ultime settimane, però, il campione olimpico ha svolto numerosi allenamenti e test presso lavoro il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI a Roma e poi anche presso lo Stadio dei Marmi.

Stano si è ora spostato a Rivisondoli per svolgere un ulteriore allenamento, seguito e monitorato da parte dei tecnici dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Una serie di test decisamente importanti per capire le condizioni fisiche dell’atleta e che saranno poi utili allo staff tecnico federale per proseguire ulteriormente la preparazione in vista delle Olimpiadi.

A Parigi, Stano spera di arrivare nella miglior forma possibile ed ovviamente al via sarà certamente tra i principali favoriti per una medaglia. Molto importante è poi anche la gara a squadre, dove l’Italia può davvero contare su una delle coppie migliori al mondo. Avere Stano in ottime condizioni insieme ad Antonella Palmisano può davvero far sognare in ottica Olimpiadi.