Atletica, Mangione da copertina a Madrid. Simonelli impreciso, Sito sopra i 45”, Melluzzo 10.28, Fantini quarta

Tanti italiani hanno preso parte al Meeting di Madrid, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). Alice Mangione si è presa la copertina con un bel 51.10 sui 400 metri (seconda azzurra di sempre sulla distanza alle spalle di Libania Grenot) e Lorenzo Simonelli non è riuscito a ripetersi sui livelli del roboante 13.05 offerto sui 110 ostacoli agli Europei (13.24 e secondo posto), ma vediamo anche come si sono comportanti gli altri italiani nella capitale spagnola.

Sara Fantini si è fermata al quarto posto nel lancio del martello con un ultimo tentativo da 69.84 metri. La Campionessa d’Europa è rimasta ben lontana dalla canadese Camryn Rogers (77.76 per la Campionessa del Mondo) e dalla britannica Anna Purchase (71.79). Luca Sito non è riuscito a ripetersi sui livelli dello straripante 44.75 (record italiano agli Europei) e sui 400 metri ha chiuso al quarto posto in 45.29 nella gara vinta dall’argentino Elian Larregina (44.93), Edoardo Scotti ottavo in 45.72.

Bravissima Giada Carmassi sui 100 ostacoli: personale abbassato di quattro centesimi a 12.91 con vento contrario (-0,9 m/s), alle spalle della britannica Cindy Sember (12.76), mentre Elisa Di Lazzaro chiude in 12.98. Ci si aspettava una prova di impatto da parte di Matteo Melluzzo dopo il 10.13 di stagionale e dopo la prima frazione della 4×100 trionfatrice a Roma: il siciliano ha chiuso al sesto posto sui 100 metri in 10.28 (-0,2 m/s di brezza in faccia) nella gara vinta dall’ivoriano Arthur Cissé (10.14).

Federica Del Buono quarta sui 1500 metri in 4:04.73 nella gara vinta dalla britannica Melissa Courtney-Bryant (4:03.50), Dariya Derkach settima nel salto triplo con un balzo da 13.75 (+0,7) nella serata in cui la francese Ilionis Guillame (14,39) infligge una sconfitta alla spagnola Ana Peleteiro (14,36). Elena Bellò decima sugli 800 metri in 2:00.48, Mario Lambrughi quinto sui 400 ostacoli con lo stagionale di 49.57, Diego Pettorossi sesto sui 200 metri con 20.65.