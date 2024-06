Atletica, Lorenzo Simonelli tocca tre barriere al ritorno da Campione d’Europa e viene sorpreso a Madrid

Lorenzo Simonelli ha fatto il proprio ritorno in pista dopo essersi laureato Campione d’Europa sui 110 ostacoli non più tardi di tredici giorni fa. Il laziale ha scelto il Meeting di Madrid, tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), per riprendere il proprio cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma nella capitale spagnola non è stato impeccabile nel superamento delle barriere.

Dopo aver scaldato Roma con uno strabordante 13.05 (secondo tempo mondiale stagionale), il 22enne, già medaglia d’argento sui 60 ostacoli agli ultimi Mondiali Indoor, non è riuscito a ripetersi su quel livello cronometrico, visto che ha toccato il secondo, ottavo e decimo ostacolo, chiudendo così al secondo posto in 13.24 (0,5 m/s di vento favorevole).

Si tratta comunque del quarto tempo italiano della storia, tutti appartengono al giovane romano che oggi ha concluso al secondo posto, superato nel finale dal padrone di casa Enrique Llopis (13.21). Alle sue spalle si sono piazzati l’altro spagnolo Asier Martinez (13.33) e il belga Michael Obasuyi (13.40). Il ribattezzato Monkey ha valutato la propria condizione dopo la rassegna continentale, l’auspicio è rivederlo presto sui tempi ammirati allo Stadio Olimpico per sognare davvero in grande in ottica Cinque Cerchi.