Luca Sito firma il record italiano: “Ho battuto un idolo, in finale non avrò nulla da perdere”

Luca Sito ha vinto la prima semifinale dei 400 metri piani maschili degli Europei 2024 di atletica, in corso a Roma: l’azzurro ha stabilito il nuovo primato nazionale in 44″75, crono che vale anche la miglior prestazione europea under 23 stagionale. L’italiano è passato in finale col secondo tempo ed a fine gara ha parlato ai microfoni della Rai.

Le emozioni a caldo di Luca Sito: “E’ un record italiano che per me significa tantissimo, aver battuto un idolo per me come Davide Re è una sensazione ineguagliabile, in realtà sono un po’ più calmo di quello che dovrei essere adesso, sia perché sono stanchissimo, sia perché devo ancora realizzare appieno forse“.

Grande spinta da parte del pubblico romano: “Forse l’ho già detto molte volte in qualche intervista, ma la magia di questo stadio, di queste persone, si sente particolarmente, danno una carica senza senso, è pazzesco. Fare qui a Roma il record vale doppio. Cerco di rivolgermi a questo pubblico il più possibile perché, ripeto, mi danno una carica pazzesca, anche post gara mi aiutano a rilassarmi e a far tardare la botta dei 400 metri, poi sono bellissimi, ci sono anche bambini, ragazzi, che vengono a chiedermi foto, autografi, queste cose qui. Per me è una sensazione di appagamento veramente magnifica, è bellissimo far sorridere certe persone, i più grandi ed i più piccoli“.

Attenzione già puntata verso la finale: “Adesso il recupero, mi dirigo subito verso il centro di preparazione olimpica, dove alloggiamo, per fare una crio, delle bende, non so, qualcosa per recuperare e domani in finale darò quello che ho, quello che riesco, per me è tanto esserci e non ho niente da perdere, quindi darò tutto me stesso. Mi sto divertendo parecchio, questo Europeo sta andando decisamente bene per ora, quindi non vedo l’ora di sorprendere ancora di più“.