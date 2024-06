Atletica, Lorenzo Simonelli pareggiato da un americano a 13.05. Holloway da mondiale stagionale

Lorenzo Simonelli sta osservando con molta attenzione quello che accade sui 110 ostacoli ai Trials statunitensi, lo spietato evento che determina quali saranno i tre atleti che in ogni specialità rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il fresco Campione d’Europa, capace di firmare la seconda prestazione mondiale stagionale con il roboante 13.05 corso allo Stadio Olimpico di Roma, ha potuto tracciare già un primo bilancio dopo batterie e semifinali a Eugene, anche se le risposte definitive arriveranno nella notte con la disputa dell’atto conclusivo.

Grant Holloway resta il grandissimo favorito per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi. Il tre volte Campione del Mondo e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha tuonato la miglior prestazione mondiale stagionale al primo turno (12.92 con 0,8 m/s di vento a favore) e poi ha stampato un bel 12.96 nella notte (0,3 di brezza in faccia). Il 26enne, che sui 60 hs agli ultimi Mondiali Indoor ha avuto la meglio proprio sul nostro portacolori, ha già messo in chiaro le cose in vista del turno decisivo.

Scatto in avanti di Freddie Crittenden, quarto agli ultimi Mondiali, che con 13.05 (0,2 m/s di vento contrario) ha eguagliato il crono del giovane laziale (tra l’altro nel weekend lo ammireremo ai Campionati Italiani a La Spezia). Per il momento più attardati Daniel Roberts (13.11), Michael Dickson (13.19) e Cordell Tinch (13.19). Proveranno a giocarsi un posto per la rassegna a cinque cerchi anche Devion Wilson (13.23), Ja’Qualon Scott (13.23), Trey Cunningham (13.26) e Cameron Murray (13.27).