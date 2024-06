Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga e Anna Polinari hanno centrato l’obiettivo della vigilia, regalando all’Italia il pass per la finale della 4×400 femminile ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpici di Roma. Il quartetto azzurro, privo di Alice Mangione (la più in forma tra le specialiste tricolori del giro di pista), ha superato il turno in batteria con il brivido dopo aver rischiato una clamorosa beffa.

Le nostre portacolori hanno chiuso infatti la seconda semifinale in quinta posizione con 3:25.28, un riscontro cronometrico rivelatosi sufficiente per qualificarsi grazie all’ultimo tempo di ripescaggio (si qualificavano le prime tre di ciascuna batteria oltre ai due migliori crono complessivi tra le squadre escluse dalla top3).

Buone prestazioni tutto sommato per Accame al lancio e poi per Trevisan e Borga nelle frazioni centrali, mentre Polinari ha fatto fatica sul rettilineo finale scivolando dal secondo al quinto posto dopo aver perso la con Francia, Belgio e Spagna. La seconda heat è stata comunque più veloce della prima e l’Italia si presenterà all’ultimo atto di domani con il quinto tempo d’ingresso davanti alla temibile Polonia, che si è imposta nell’altra semifinale con 3:25.59. Il miglior crono della mattinata è stato siglato invece dall’Irlanda in 3:24.81.