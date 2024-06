Atletica, le formazioni delle 4×400 per le finali agli Europei: l’Italia sogna con Sibilio e Sito

Stasera si concluderanno gli Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma, dove l’Italia vuole regalarsi le ultime soddisfazioni di un’edizione davvero straordinaria e per il momento condita da dieci ori e venti medaglie complessive. Il primo posto nel medagliere è già in cassaforte, ma si cercherà di mettere le ciliegine sulla torta: le staffette potrebbero regalare grandi soddisfazioni. Oltre alla 4×100 di Marcell Jacobs e Filippo Tortu, andranno seguite con grande attenzione le 4×400.

Sul fronte maschile si vuole sognare in grande con Luca Sito e Alessandro Sibilio. Il milanese è stato schierato al lancio dopo aver conquistato l’argento con la 4×400 mista e aver firmato il record italiano sul giro di pista (44.75 in semifinale, poi quinto posto nell’atto conclusivo dove ha pagato la stanchezza delle tante gare), mentre il campano correrà l’ultima frazione dopo essersi messo al collo l’argento sui 400 ostacoli con il primato nazionale di 47.50 (migliorata la storica prestazione di Fabrizio Mori). Nel mezzo spazio a Vladimir Aceti (sempre molto solido in staffetta) e a Edoardo Scotti (anch’egli argento nella mista e fermatosi in semifinale nella prova individuale).

Tra le donne, invece, spicca l’assenza di Ayomide Folorunso. La primatista italiana dei 400 ostacoli non sarà della partita, si punterà moltissimo su Anna Polinari e Alice Mangione (entrambe d’argento con la mista), a cui sono state affidate rispettivamente terza e quarta frazione dopo il lancio di Ilaria Accame e il secondo giro di Giancarla Trevisan.

FORMAZIONI 4X400 ITALIA IN FINALE AGLI EUROPEI

4X400 MASCHILE: Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio.

4X400 FEMMINILE: Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari, Alice Mangione.