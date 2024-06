L’Italia vuole essere grande protagonista con le 4×400 agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Questa mattinata si disputeranno le batterie: le prime tre classificate di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio si qualificheranno alle finali di domani sera, dove gli azzurri sperano di esserci per andare a caccia di medaglie pesanti. Il DT Antonio La Torre e i responsabili del settore hanno definito le formazioni per il turno preliminare.

La 4×400 maschile si affiderà a Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti. Turno di riposo per il giovane talento Luca Sito, ieri quinto nella gara individuale: il 21enne milanese ha corso il giro di pista per quattro volte nel giro di quattro giorni e infatti ieri non aveva più energie sul rettilineo conclusivo, dunque dovrà rifiatare e spera di tornare in scena per inseguire il podio nella serata conclusiva della rassegna continentale.

La chiusura della staffetta spetta a Edoardo Scotti, semifinalista a livello individuale e già determinante nella terza frazione della 4×400 mista, chiusa con la conquista della medaglia d’argento. Al lancio ci sarà Brayan Lopez, che passerà il testimone a Vladimir Aceti, solitamente sempre pimpante in staffetta e pronto a spingere Riccardo Meli, desideroso di confezionare una prova di spessore dall’alto di qualità tecniche importanti.

Sul fronte femminile, invece, non gareggerà Ayomide Folorunso, perché questa sera sarà impegnata nella finale dei 400 ostacoli e dunque dovrà risparmiare tutte le energie possibili. L’emiliana spera di tornare in gara per la finale di domani sera, verosimilmente insieme ad Alice Mangione, argento con la 4×400 mista che oggi riposta. Ci sarà invece Anna Polinari, a cui spetterà il compito di chiudere la fatica dopo i giri di pista delle compagne di squadra Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga.

FORMAZIONI ITALIA 4X400 BATTERIE EUROPEI

4×400 donne: Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Rebecca Borga, Anna Polinari.

4×400 uomini: Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti.