Atletica, le batterie di Melluzzo e Rigali sui 100 metri: avversari, come ci si qualifica. Jacobs e Ali in semifinale

Stasera andranno in scena le batterie dei 100 metri agli Europei 2024 di atletica leggera, da cui sono esentati Marcell Jacobs e Chituru Ali. Il Campione Olimpico e il velocista comasco rientrano tra i migliori dodici del ranking continentale e dunque sono già stati ammessi alle semifinali, a cui sperano di qualificarsi anche Matteo Melluzzo e Roberto Rigali, impegnati nel turno preliminare di fronte al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma. I migliori quattordici tempi delle batterie verranno promossi.

Matteo Melluzzo è stato capace di correre in 10.13 a Roma poche settimane fa, firmando il proprio personale, ed è stato inserito nella prima batteria (ore 21.10). Il 21enne correrà in corsia 6, i due avversari di riferimento saranno il francese Pablo Mateo (10.17, corsia 8) e il danese Simon Hansen (10.21), mentre appaiono più indietro il portoghese Carlos Nascimento (10.63, ma un personale di 10.13), il polacco Marek Zakrzewski (10.36), il ceco Zdenek Stromsik (10.37), il serbo Aleksa Kijanovic (10.45) e lo svizzero William Reais (10.41).

Roberto Rigali è stato invece inserito nella seconda batteria alle ore 21.18: stagionale di 10.31 e personale di 10.25 per l’azzurro, che correrà in corsi 3. In quella serie spiccano il tedesco Robin Ganter (10.13 di recente), il francese Méba Mickael Zeze (10.16 di stagionale, ma 9.99 di personale) e il polacco Oliwer Wdwowik (10.13), senza dimenticarsi dello slovacco Jan Volko (10.42, ma con un passato da 10.13) e del ceco Jan Veleba (10.55 nel 2024, ma 10.16 in carriera). In gara anche il sammarinese Francesco Sansovini (10.76) e l’irlandese Israel Olatunde (10.37). Nella terza batteria spicca il britannico Chijindu Ujah (10.07 di stagionale e 9.96 di personale).