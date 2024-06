Atletica, le avversarie di Larissa Iapichino agli Europei e le misure di ingresso stagionali

Tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno si disputerà una delle gare più attese dei Campionati Europei di Roma 2024 per i colori azzurri: il salto in lungo femminile. Sulla pedana dello Stadio Olimpico l’Italia si affida a Larissa Iapichino per provare a conquistare una medaglia in un contesto che si preannuncia altamente competitivo, nonostante un paio di assenze importanti.

L’azzurra si presenta al secondo grande evento della sua stagione (dopo il Mondiale Indoor di Glasgow chiuso in settima posizione) con l’obiettivo di migliorare il 6.86 realizzato lo scorso 26 maggio a Palermo e valevole come seconda miglior misura continentale outdoor dell’anno, mentre il sogno resta quello di superare i 7 metri per la prima volta in carriera e salire sul gradino più alto del podio davanti al pubblico italiano.

La figlia di Fiona May, in contumacia della serba Ivana Spanovic (campionessa europea uscente) e della britannica Jazmin Sawyers (bronzo europeo a Monaco 2022), dovrà vedersela soprattutto con la favorita della vigilia Malaika Mihambo. La campionessa olimpica in carica ha il potenziale più elevato in assoluto (7.30 di personale) tra le atlete iscritte, anche se nel 2024 non è andata oltre un 6.95 indoor ed un 6.79 all’aperto.

Germania che punta alle medaglie anche con Mikaelle Assani (6.91 in sala quest’anno) e l’emergente classe 2004 Laura Müller (6.81 indoor in stagione), inoltre Iapichino dovrà fare i conti con la portoghese Agate De Sousa (miglior misura stagionale europea all’aperto con 6.88), la serba Milica Gardasevic e le rumene Florentina Iusco e Alina Rotaru-Kottmann.