Atletica, la classifica dei tempi stagionale nei 100 metri. Jacobs balza al 5° posto, Ali vicino alla top10

Quando manca meno di un mese e mezzo all’inizio del programma dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’Italia scalda i motori e lancia dei segnali incoraggianti su più fronti dopo una fantastica edizione casalinga dei Campionati Europei. Ieri, nel meeting di Turku, Marcell Jacobs e Chituru Ali hanno fatto la storia scendendo insieme sotto i 10 secondi sui 100 metri e facendo un grande balzo nella classifica mondiale stagionale.

In passato non era mai successo che due sprinter azzurri corressero in meno di 10″ nella stessa gara, anche se lo scorso 8 giugno il tandem Jacobs-Ali aveva già compiuto un’altra impresa facendo doppietta nella finale europea di Roma allo Stadio Olimpico. Il 9.92 realizzato in Finlandia proietta Jacobs al quinto posto nel ranking globale del 2024, mentre Ali sale 13° con il suo nuovo primato personale di 9.96.

I due velocisti italiani hanno saputo sfruttare al meglio il vento alle spalle (+1.5 m/s), battendo nel confronto diretto il fuoriclasse canadese Andre De Grasse (10.00). Il più veloce del Pianeta quest’anno resta sempre il keniano Ferdinand Omanyala, con il 9.79 ottenuto in altura a Nairobi e in condizioni meteo favorevoli, davanti al giamaicano Oblique Seville (9.82) e al fenomeno statunitense Noah Lyles (9.85). Quarta posizione per il cubano Shainer Reginfo Montoya con 9.90.

CLASSIFICA MONDIALE STAGIONALE 100 METRI

1. Ferdinand Omanyala (Kenya) 9.79 (+1,5 m/s, in altura)

2. Oblique Seville (Giamaica) 9.82 (+0,9 m/s)

3. Noah Lyles (USA) 9.85 (+0,9 m/s)

4. Shainer Reginfo Montoya (Cuba) 9.90 (vento nullo)

5. Marcell Jacobs (Italia) 9.92 (+1,5 m/s)

6. Christian Miller (USA) 9.93 (+1,6 m/s)

6. Kendal Williams (USA) 9.93 (+2,0 m/s)

8. Brandon Hicklin (USA) 9.94 (+1,7 m/s)

8. Favour Oghene Tejiri Ashe (Nigeria) 9.94 (+1,4 m/s)

8. Akani Simbine (Sudafrica) 9.94 (+0,4 m/s)

11. Christian Coleman (USA) 9.95 (+1,2 m/s)

11. Louie Hinchliffe (Gran Bretagna) 9.95 (+0,2 m/s)

13. Reynaldo Espinosa (Cuba) 9.96 (vento nullo)

13. Chituru Ali (Italia) 9.96 (+1,5 m/s)

15. Jeremiah Azu (Gran Bretagna) 9.97 (+1,4 m/s)

16. Ronnie Baker (USA) 9.98 (+0,9 m/s)

17. Godson Oke Oghenebrume (Nigeria) 9.99 (+0,6 m/s)

17. Abdul Hakim Sani Brown (Giappone) 9.99 (+0,4 m/s)

19. Cejhae Greene (Antigua e Barbuda) 10.00 (+2,0 m/s)

19. Reece Prescod (Gran Bretagna) 10.00 (+1,7 m/s)

19. Ackeem Blake (Giamaica) 10.00 (+0,6 m/s)

19. Andre De Grasse (Canada) 10.00 (+1,5 m/s)