Atletica, Jacobs non gareggia oggi agli Europei di Roma: perché è già qualificato alle semifinali e quando corre

Marcell Jacobs è già qualificato di diritto alle semifinali dei 100 metri agli Europei 2024 di atletica leggera. Il Campione Olimpico, infatti, rientra tra i migliori dodici del ranking continentale e proprio per questo motivo si è garantito il diritto di non dover correre nelle batterie in programma questa sera (venerdì 7 giugno: la prima alle ore 21.10, la seconda alle ore 21.18, la terza alle ore 21.26).

Il velocista lombardo potrà dunque riposare e presentarsi in pista direttamente sabato 8 giugno per iniziare la difesa del titolo conquistato due anni fa a Monaco. L’azzurro gareggerà in una delle tre semifinali, in programma secondo questo schema: la prima alle ore 21.10, la seconda alle ore 21.18, la terza alle ore 21.26. L’obiettivo del Messia dell’atletica tricolore sarà quello di accedere alla finale, che si disputerà nella stessa serata, alle ore 21.53.

MARCELL JACOBS NON CORRE LE BATTERIE AGLI EUROPEI

Marcell Jacobs rientra tra i migliori dodici del ranking continentale e dunque è esentato dalle batterie dei 100 metri agli Europei. Il Campione Olimpico è già qualificato di diritto alle semifinali.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JA COBS SUI 100 METRI AGLI EUROPEI

Sabato 8 giugno, ore 21.10/21.18/21.26: semifinale 100 metri

Sabato 8 giugno, ore 22.53: eventuale finale 100 metri

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.