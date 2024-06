Atletica, Italia senza Stano agli Europei di Roma. Fortunato e Palmisano provano a non farlo rimpiangere

Ultime ore di attesa in vista della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, che si apriranno venerdì 7 giugno a Roma con l’assegnazione dei primi quattro titoli della rassegna continentale. Tra questi ci sarà la 20 km femminile di marcia, una gara decisamente interessante per i colori azzurri soprattutto grazie alla presenza di Antonella Palmisano.

La Campionessa Olimpica in carica, già bronzo europeo a Berlino nel 2018 e terza ai Mondiali di Budapest nel 2023, è una delle favorite principali per la medaglia d’oro dopo essersi messa ormai alle spalle i problemi fisici del biennio post-Tokyo 2021. La fuoriclasse pugliese dovrà vedersela in primis con la forte spagnola Laura Garcia-Caro e la greca Antigoni Ntrismpioti, vincitrice dell’ultima edizione a Monaco nel 2022.

Obiettivo podio difficile ma non impossibile anche per le altre italiane Eleonora Giorgi (bronzo iridato a Doha 2019 nella 50 km) e Valentina Trapletti, reduce dal clamoroso trionfo nella staffetta mista iridata di Antalya in coppia con Francesco Fortunato. Proprio quest’ultimo sarà il faro del settore maschile tricolore del tacco e punta a Roma, in assenza degli infortunati Massimo Stano e Andrea Cosi.

Il 29enne nativo di Andria si è reso protagonista di un interessante percorso di crescita negli ultimi anni, dimostrando a sprazzi un potenziale notevole e trovando alcuni risultati di spessore come il quinto posto agli Europei di Monaco 2022 e la vittoria nella prova individuale degli Europei a squadre di Podebrady nel 2023 oltre al recente successo nella staffetta mista mondiale di Antalya. Fortunato sarà dunque un outsider di lusso per la zona podio.