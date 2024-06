Atletica, il numero di corsia di Jacobs e gli avversari in semifinale agli Europei: i tempi stagionali

Marcell Jacobs cercherà di difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco e questa sera (ore 21.26) scenderà in pista allo Stadio Olimpico di Roma per iniziare la propria avventura agli Europei 2024 di atletica leggera. Il velocista lombardo sarà impegnato nella terza semifinale, con il chiaro intento di accedere allo conclusivo in programma alle ore 22.53. Il Messia del movimento tricolore si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni dopo essersi espresso in 10.03 a Oslo.

Marcell Jacobs correrà in corsia 5 e sarà il favorito della sua semifinale, a passare il turno saranno i primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio. L’azzurro, che detiene il record europeo (9.80 nel giorno dell’apoteosi di Tokyo), non sembra avere grandissimi rivali: i più temibili sono il britannico Chijindu Ujah (corsia 4, 10.07 di stagionale e 9.96 di personale) e il tedesco Yannick Wolf (10.08 poche settimane fa, corsia 7), ma attenzione all’emergente francese Pablo Mateo (10.17 quest’anno e 10.15 di primato, corsia 3).

Non destano particolari preoccupazioni lo sloveno Anej Curin Prapotnik (corsia 2), il finlandese Samuli Samuelsson (corsia 6), il danese Simon Hansen (corsia 8) e lo spagnolo Guillem Crespi (corsia 9). Dando uno sguardo all’atto conclusivo, gli altri rivali più temibili dovrebbero essere il comasco Chituru Ali (10.06), l’olandese Taymir Burnet (10.09), il britannico Romell Glave (10.05) e lo svedese Henrik Larsson (10.08).

A CHE ORA GAREGGIA MARCELL JACOBS OGGI

Sabato 8 giugno

Ore 21.26 Semifinale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

Ore 22.53 Eventuale finale 100 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

IN CHE CORSIA CORRE MARCELL JACOBS IN SEMIFINALE AGLI EUROPEI.

Corsia 5.

AVVERSARI MARCELL JACOBS SEMIFINALE EUROPEI: CORSIE E TEMPI

Corsia 2: Anej Curin Prapotnik (Slovenia, 10.27 di personale e 10.28 di stagionale)

Corsia 3: Pablo Mateo (Francia, 10.15 e 10.17)

Corsia 4: Chijindu Ujah (Gran Bretagna, 9.96 e 10.07)

Corsia 6: Samuli Samuelsson (Finlandia, 10.12; esordio stagionale)

Corsia 7: Yannick Wolf (Germania, 10.08 e 10.08)

Corsia 8: Simon Hansen (Danimarca, 10.21 e 10.21)

Corsia 9: Guillem Crespi (Spagna, 10.23 e 10.23)