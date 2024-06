L’Italia si qualifica agevolmente per la finale della staffetta 4×400 al maschile agli Europei di atletica di Roma 2024. Un’ottima semifinale corsa da Brayan Lopez, Vladimir Aceti, Riccardo Meli ed Edorardo Scotti: gli azzurri sono giunti in seconda posizione nella loro batteria con il tempo di 3’02″01, dietro solo alla Gran Bretagna.

Per primo ha parlato Lopez ai microfoni di Rai Sport: “Diciamo che aprire le staffette non mi era mai capitato, quindi ero molto nervoso. Però è stata una bella esperienza e una bella emozione e correre in casa dà sempre una carica in più. Tutto sommato sono soddisfatto, anche se non so di preciso la frazione com’è andata perché ho faticato a capire la pista, era molto diversa dal solito, però siamo in finale e questo è l’importante“.

Poi è intervenuto Aceti: “Sono qua dal 5 e avevo una voglia matta di correre, non ce la facevo più a non fare nulla. Ho corso forte dalla prima curva e poi ho accelerato in curva“. Meli ha affermato: “L’importante in batteria è qualificarsi per la finale e domani ci giochiamo qualcosa di bello e di grande. Forse sono partito un po’ pianino, però poi ho chiuso forte“. Infine ha chiuso Scotti: “Ero molto più stanco prima di entrare, poi ho visto che le gambe giravano e la pista era una bomba. Domani possiamo andare fortissimo e ormai sono iperattivo“.