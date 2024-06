Atletica, Gianmarco Tamberi di scena a Kosice dopo il trionfo agli Europei di Roma

Riparte mercoledì 19 giugno sulla pedana di Kosice il percorso di Gianmarco Tamberi verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Gimbo”, fresco campione europeo di salto in alto, sarà inevitabilmente l’uomo da battere al Jbl Jump Fest, tappa Bronze del Continental Tour in programma nel centro storico della località slovacca, a stretto contatto con la gente.

Il fuoriclasse marchigiano, reduce dalla magica serata dello Stadio Olimpico in cui ha collezionato il terzo titolo continentale all’aperto della carriera, è attualmente leader mondiale stagionale con il 2.37 saltato nella finale europea. L’azzurro incontrerà a Kosice il ceco Jan Stefela, il bulgaro Tihomir Ivanov e l’altro azzurro Manuel Lando, 6° a Roma.

Il portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi parigine, dopo la gara in Slovacchia, ha in agenda altre tre competizioni prima di volare in Francia per la rassegna a cinque cerchi: Szekesfehervar (Ungheria) il 9 luglio, la Diamond League a Montecarlo il 12 luglio e, una settimana dopo in una data ancora da definire, la sua Ancona.