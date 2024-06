Atletica, Federica Botter lontana dalla qualificazione per la finale del giavellotto agli Europei

Al debutto assoluto con la Nazionale maggiore in un grande evento internazionale a livello individuale, Federica Botter non riesce ad esprimersi al meglio e resta molto distante dalla qualificazione per la finale nel tiro del giavellotto ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma.

La 23enne veneta, capace di spingersi esattamente un mese fa fino a 58.72 metri (record personale, quarta azzurra di sempre), stamattina non è andata oltre un deludente 52.99 realizzato nel terzo e ultimo lancio dopo aver messo a referto in precedenza 51.10 e un nullo. L’unica italiana al via in questa specialità, undicesima nel gruppo A, ha chiuso in 22ma piazza assoluta la qualificazione.

Per rientrare tra le 12 finaliste serviva fare meglio del 57.71 siglato dalla lettone Anete Sietina, mentre solamente tre atlete hanno superato la misura (60.50) richiesta per accedere automaticamente all’ultimo atto: la norvegese Marie-Therese Obst con 61.45, la polacca Maria Andrejczyk con 60.61 e la serba Adriana Vilagos con 60.57.