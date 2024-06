Atletica, Emmanuel Ihemeje: “Ho cercato di affrontare la gara di testa, concentrandomi sulla mia tecnica”

Due dei tre azzurri in gara nel salto triplo maschile agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso a Roma, sono rientrati tra i primi otto classificati, accedendo agli ultimi tre salti di finale: settimo posto per Emmanuel Ihemeje con 16.92, ottava piazza per Andrea Dallavalle con 16.90. I due azzurri hanno parlato ai microfoni di Rai Sport HD poco dopo la conclusione della gara.

Emmanuel Ihemeje: “Innanzitutto vorrei salutare tutti i miei amici, i familiari, che mi hanno supportato fino a qui e che sono connessi adesso per guardare questo bellissimo Europeo. Che dire, è stata una gara bella, ho cercato di affrontarla di testa, concentrandomi sulla mia tecnica, cercando proprio di centrare tutti gli obiettivi che avevo, e ho dato tutto. Ho dato tutto, fino all’ultima briciola, e si va alla prossima, si prende ciò che abbiamo imparato, e quindi si mette nello zaino, è tutta esperienza, e si va alla prossima“.

Andrea Dallavalle: “Siamo arrivati qui un po’ impiccati con la preparazione, perché ho avuto diversi problemi, però, insomma, oggi sono molto orgoglioso di me, devo dirlo, perché dopo la qualifica mi sentivo veramente sottoterra, perché ho saltato male, perché è stata una brutta giornata, e non mi sentivo per niente bene, non avevo delle belle sensazioni. Oggi, invece, sono entrato con molta più cattiveria, ho capito meglio la pedana e sono tornate le misure che mi mancavano da un po’. Purtroppo mi sono mancati i 17 metri, ma sono sicuro che prima o poi tornano, anzi a breve mi auguro, e poi è stata veramente una gara pazzesca ed un’atmosfera magica con Gimbo, Nadia, veramente pazzesco, questo Europeo ci sta divertendo e ci sta emozionando“.