Atletica, Diaz Fortun vince una stellare gara di triplo agli Europei: record del mondo a 11 cm!

Al termine di una delle gare più spettacolari della manifestazione, Jordan Alejandro Diaz Fortun ha fatto il colpaccio battendo il grande favorito della vigilia Pedro Pichardo nella finale del salto triplo ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Fuori dal podio invece i tre azzurri impegnati nell’ultimo atto.

Spagna in trionfo dunque con il naturalizzato cubano Diaz Fortun, che ha demolito il personale migliorando per la precisione di 31 cm e firmando al quinto salto un clamoroso 18.18 (vento -0.3 m/s) valevole per il titolo continentale, il record dei Campionati e soprattutto la terza prestazione globale di sempre a soli 11 cm dal world record di Jonathan Edwards. Argento un po’ beffardo dunque per un altro cubano naturalizzato (in questo caso dal Portogallo), Pichardo, a cui non è bastato il primato nazionale lusitano siglato nella seconda serie con 18.04.

Staccatissimi tutti gli altri, con la Francia che si prende il bronzo grazie al 17.38 (personal best) di Thomas Gogois all’ultimo tentativo. Gara discreta ma non eccezionale sul fronte italiano con Emmanuel Ihemeje 7° in 16.92, Andrea Dallavalle 8° in 16.90 (record stagionale) e Tobia Bocchi 11° in 16.18.