Atletica, Elisa Valensin prova i 400 ed è subito record a Nembro! C’è un nuovo lanciatore dietro a Fabbri e Weir? Aceti vince

Elisa Valensin ha dimostrato ancora una volta di essere un autentico portento dell’atletica tricolore e al Meeting di Nembro si è messa in luce con una prestazione sontuosa sui 400 metri. La 17enne ha fatto il proprio debutto sul giro di pista, stampando l’eccezionale tempo di 52.50 e migliorando così sensibilmente i record italiani under 20 (52.82 di Elisabetta Vandi) e under 18 (53.81 di Valentina Vaccari).

L’allieva di Fausto Frigerio, che poche settimane fa aveva timbrato un superbo 23.15 sui 200 metri a Roma, scala perentoriamente le liste mondiali ed europee stagionali di categoria: Elisa Valensin è la migliore U18 in Europa e la terza al mondo, oltre che la seconda U20 europea dell’anno sulla distanza. A vincere la gara è stata Ilaria Accame in 51.98, davanti ad Ayomide Folorunso (52.15 per la primatista nazionale dei 400 ostacoli, alla ricerca della migliore forma fisica) e a Rebecca Borga (52.34).

Tra gli uomini è stato Vladimir Aceti a imporsi sui 400 metri in 45.89. Il brianzolo, grande protagonista con la 4×400 d’argento agli Europei, è tornato sotto il muro dei 46 secondi dopo due anni e ha regolato Brayan Lopez (46.30) e Riccardo Meli (46.39, anch’egli reduce dal podio di Roma con la staffetta). Sonia Malavisi ha firmato il personale dopo otto anni nel salto con l’asta: 4.52 alla seconda prova per ritoccare di un centimetro il 4.51 del 2016, poi tre errori a 4.60.

Attenzione perché potrebbe esserci un nuovo lanciatore del peso alle spalle di Leonardo Fabbri e Zane Weir: Riccardo Ferrara ha rasentato il muro dei 21 metri, esprimendosi in 20.93 metri e migliorando il personale di settantuno centimetri, diventando il sesto italiano di sempre. Laura Pellicoro si è migliorata sugli 800 metri: 2:01.06 sulla scia della turca Dilek Kocak (1:59.94) e della marocchina Hajii Soukaina (2:00.11).