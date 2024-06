Atletica, Eleonora Curtabbi si stacca in batteria e viene eliminata nei 3000 siepi agli Europei

Va in archivio con una prestazione negativa in casa Italia la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Eleonora Curtabbi, unica azzurra iscritta ai 3000 siepi, ha fatto tanta fatica in batteria mancando dunque la qualificazione per la finale.

La campionessa italiana assoluta in carica ha perso contatto con il gruppo delle migliori della prima heat già dopo 800 metri, sprofondando poi definitivamente nella seconda metà di gara e chiudendo solo 16ma (passavano le migliori 8) in 10:05.30, valevole come 29° crono complessivo delle batterie a circa 25″ dal suo primato personale e a oltre 35″ dalle più veloci della mattinata.

Prima heat vinta dalla francese Alice Finot in 9:29.28, mentre nella seconda si è imposta la polacca Alicja Konieczek in 9:29.76.