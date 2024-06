Atletica, Dester risale 12° a metà decathlon con buone prestazioni nell’alto e sui 400 agli Europei

Dopo una sessione mattutina complessivamente negativa, a causa di una condizione tutt’altro che ideale al rientro dopo alcuni problemi fisici, Dario Dester ha cambiato marcia questa sera trovando due prestazioni incoraggianti e risalendo dal 19° al 12° posto in classifica generale al termine della prima giornata del decathlon valevole per i Campionati Europei 2024 di atletica a Roma.

Il primatista italiano, sesto classificato nell’ultima edizione della rassegna continentale a Monaco 2022 (proprio in quell’occasione realizzò il record nazionale con 8218 punti), ha brillato soprattutto nel salto in alto con un terzo posto parziale nella singola specialità in 2.02, archiviando poi una buona ottava piazza nei 400 metri in 48.43 e arrivando così al giro di boa del decathlon europeo a quota 4149 punti.

Resta nelle retrovie della graduatoria l’altro azzurro Lorenzo Naidon, a sua volta in condizioni precarie dopo un infortunio, che si inserisce in 21ma piazza overall con 3887 saltando 1.99 nell’alto (8° posto) e correndo il giro di pista in 50.70 (21°). Il norvegese Sander Skotheim resiste per il momento in vetta alla generale con 4566 punti totali, a +25 sull’estone Johannes Erm e a +27 sul francese Makenson Gletty.